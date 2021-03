Kammerstein aktualisiert vor 1 Stunde

Lkw-Brand

A6: Lkw brennt - Autobahn aktuell voll gesperrt

Am Donnerstagnachmittag ist ein Anhänger eines Lkw auf der A6 beim Kammerstein im Landkreis Roth in Brand geraten. Die Löscharbeiten sind im Gange, aktuell ist die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt.