E-Bike-Unfall am Samstag in Nordheim vor der Rhön (Kreis Mellrichstadt): Gegen 12.45 Uhr fuhr ein E-Bike-Fahrer den Renzelberg in Richtung Torwiesen hinab. Das berichtet die Polizeiinspektion Mellrichstadt.

Auf Höhe der sogenannten Schleifkutte geriet er nach einem Bremsfehler nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. "Hierbei zog er sich vermutlich einige Knochenbrüche zu", so die Polizei in ihrem Bericht. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in den Campus Bad Neustadt an der Saale gebracht.