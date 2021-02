Würzburg vor 1 Stunde

Betrugsmasche

Unterfranken: Corona-Betrüger am Telefon - die Polizei warnt

Es sind Fälle in Unterfranken bekannt geworden, bei denen Täter versucht haben, Geld am Telefon zu ergaunern. Sie haben sich Ärzte ausgegeben und wollten so an das Geld von Senioren kommen.