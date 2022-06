Eine 29-Jährige teilte am Sonntagmorgen (19.06.2022) der örtlichen Polizeidienststelle in Unsleben mit, dass sie am Vortag einen verdächtigen metallischen Gegenstand am Ufer der Els gefunden habe. Die genauere Prüfung des Sachverhalts erfolgte unter Rücksprache mit dem Sprengkommando Feucht. Dem zuständigen Sachbearbeiter wurde ein Foto übermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen hätte es sich um den Boden einer Granate handeln können. Nach Eintreffen und genauer Untersuchung durch die Fachleute stellte sich das Fundstück glücklicherweise als einen alten verrosteten Küchentopf heraus.

Auch im Landkreis passiert: Zwei Verletzte nach Brand in Wohnung - Feuerwehr mit Großeinsatz