Tragischer Unfall in Salz - Rasentraktorrennen endet mit schwerem Sturz: Am Samstagnachmittag, dem 21. Mai 2022, kam es in Salz bei Bad Neustadt zu einem Unfall, bei dem ein 36-Jähriger schwerstverletzt wurde, teilte die Polizeiinspektion Bad Neustadt mit.

Bei dem genehmigten Rasentraktorrennen verlor der 36-jährige Teilnehmer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seinen Renntraktor. Anschließend prallte der Mann mit hoher Geschwindigkeit in einen Heuballen. Er kam mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.