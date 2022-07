Eine Streife der Polizei Mellrichstadt ist am Montag (18. Juli 2022) zur Hilfe gerufen worden, weil eine Bewohnerin der Seniorenresidenz in Nordheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) das Gebäude unbemerkt verlassen hat. Laut Mitarbeiterinnen wäre die demente 86-Jährige noch gut zu Fuß unterwegs, berichtet die Polizei. Die Tochter der Vermissten wurde durch das Heimpersonal ebenfalls informiert und organisierte daraufhin eine Suche in Eigenregie.

Letztendlich konnte die 86-Jährige noch vor dem Eintreffen der Streife im Ortsbereich Nordheim durch ihre Tochter gefunden und in das Wohnheim zurückgebracht werden. Es stellte sich heraus, dass die körperlich sehr fitte Seniorin über einen 1,80 Meter hohen Zaun geklettert war, um das Gelände der Residenz zu verlassen und anschließend durch die Gegend zu spazieren.