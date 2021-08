Zwei Buben begehen Diebstahl: Ein zehnjähriger und ein elfjähriger Junge haben am Freitag (20.08.2021) in einem Supermarkt in Mellrichstadt Pfandflaschen geklaut und von dem Erlös nur einen Teil der Waren gekauft - den anderen Teil versuchten sie zu klauen.

Nach Angaben der Polizei Mellrichstadt haben ein zehnjähriger und ein elfjähriger Junge in einem Supermarkt in Mellrichstadt zunächst Leergut geklaut. Dieses gaben sie bei dem dortigen Pfandautomaten ab.

Zwei Buben begehen Diebstahl in einem Supermarkt in Mellrichstadt

Anschließend kauften sie von dem Erlös im gleichen Geschäft einige Artikel. Sie bezahlten allerdings nur einen Teil der Ware. Die Buben versuchten zwei Dosen Energydrinks in ihrem Rucksack zu verbergen. Dabei wurden sie ertappt und die gesamte Aktion flog auf.

Die beiden Buben wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Eltern übergeben.