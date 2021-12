Einen vermutlich unbequemen und zu dieser Jahreszeit eher ungeeigneten Schlafplatz hat sich am Sonntagnacht (12.12.20221) ein 45-jähriger Bad Neustädter ausgesucht. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn teilte der Polizeiinspektion Mellrichstadt telefonisch gegen 23.30 Uhr mit, dass bereits seit zirka 5 Stunden eine männliche Person auf der Bank im Wartehäuschen am Gleis 1 am Mellrichstädter Bahnhof liegen würde.

Er hatte den Mann nur im Vorbeifahren gesehen und mache sich nun Sorgen. Vor Ort konnte der Betroffene angetroffen und geweckt werden. Er gab an, dass er lediglich seinen Rausch ausschlafen wollte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von stolzen 3,24 Promille. Zu seiner eigenen Sicherheit wurde er in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Seine Lebensgefährtin wurde benachrichtigt.