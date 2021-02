Im Bereich der Altglascontainer in der Rhönstraße in Sondheim vor der Rhön wurde bereits mehrfach illegal Müll entsorgt, wie die Polizei Mellrichstadt mitteilt.

Eine entsprechende Mitteilung ging am Donnerstagmorgen (04.02.21) bei der dortigen Polizeidienststelle ein.

Illegale Müllentsorgung in Sondheim

Bei Überprüfung der Örtlichkeit durch die Streife, stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Unrat unter anderem um Autoreifen und Holzpaletten handelte. Der Sachverhalt wurde fotografisch festgehalten. Ein Hinweis auf den oder die Verursacher fand sich an der Örtlichkeit nicht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Mellrichstadt Zeugen, welche in den vergangenen Wochen und Monaten Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: (09776) 806-0 entgegengenommen.