Oberstreu vor 39 Minuten

Blaulicht

Mann (53) kehrt nach Spaziergang nicht zurück: Große Suchaktion mit Hubschrauber

Aus einem kurzen Abendspaziergang wurde in Oberstreu (Kreis Rhön-Grabfeld) eine Suchaktion mit Hubschraubern und 60 Helfern: Ein Mann ist am Mittwochabend nicht nach Haue zurückgekehrt. Spät in der Nacht wurde er gefunden - gerade rechtzeitig.