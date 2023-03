Durch das Gewitter in den frühen Abendstunden am Montag (13. März 2023) ist es gegen 17.45 Uhr zu einem Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus in Wegfurt, einem Ortsteil der Stadt Bischofsheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) gekommen. Ein Zeuge konnte beobachtete, wie durch einen Blitz der Dachstuhl des Wohnhauses in Brand geriet. Das teilt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit.

Die Hauseigentümerin versuchte zu Beginn noch den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, was aber aufgrund des mittlerweile vorliegenden Vollbrandes nicht gelang.

Kreis Rhön-Grabfeld: Dachstuhl in Vollbrand

Die freiwilligen Feuerwehren Wegfurt, Bischofsheim, Schönau, Bad Neustadt und Brendlorenzen waren insgesamt mit fast 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die Polizei kann aufgrund der Umstände ein Fremdverschulden in Gänze ausschließen. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 500.000 Euro.

Vorschaubild: © Lumpi/pixabay.com