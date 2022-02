Sturmtief "Antonia" sorgt für heftigen Autoüberschlag im Landkreis Rhön-Grabfeld: Ein Mann war am vergangenen Sonntagabend (20. Februar 2022) mit seinem Auto auf der Ahornstraße in Bischofsheim an der Rhön unterwegs, als er plötzlich von einer Windböe überrascht und erfasst wurde. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt teilt dies in ihrem aktuellen Pressebericht mit.

Als die Windböe das Fahrzeug erfasste, wurde es nach links gedrückt, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Dabei zog sich der Fahrer des Autos leichte Verletzungen zu. Diese mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Landkreis Rhön-Grabfeld: Autoüberschlag wegen Windböe - Pkw mit Totalschaden

Der Pkw blieb mit Totalschaden liegen und wurde in Eigenregie zur nächsten Werkstatt gebracht. Zudem wurde eine Schadensmeldung über den beschädigten Baum an die Stadt Bischofsheim vermittelt. Laut Pressebericht der Polizei beläuft sich der Sachschaden, der bei dem Autoüberschlag entstanden ist, auf insgesamt circa 4.300 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Rhön-Grabfeld: In diesem Artikel findest du die aktuellen Polizeiberichte der Polizeiinspektionen im Raum Rhön-Grabfeld vom Wochenende.