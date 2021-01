Hollstadt vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Mann (29) verwüstet Haus wegen neuem US-Präsidenten

Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Mittwoch in Hollstadt. Ein 29-jähriger Mann randalierte so sehr im Haus seiner Mutter, dass ihr Ehemann, der den Streit über Skype mitbekam, die Polizei anrief.