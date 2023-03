Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 10. März 2023, vor zwei Anwesen in Hendungen je einen Schweinekopf abgelegt. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von Donnerstagabend, ab ca. 20 Uhr, bis Freitagmorgen, gegen 5.30 Uhr, haben Unbekannte die Schweineköpfe vor den Wohnhäusern des örtlichen Bürgermeisters sowie des Zweiten Bürgermeisters abgelegt. Die Täter entfernten sich hiernach unerkannt.

Update 17.03.2023, 16.10 Uhr: Stammen die Schweineköpfe aus Hausschlachtungen?

"Schweinerei im wahrsten Sinne", bezeichnen Anwohner gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) die Tat, die seit gut einer Woche die unterfränkische Gemeinde Hendungen in Atem hält. In der Nacht auf den vergangenen Freitag (10. März 2023) platzierten Unbekannte abgetrennte Schweineköpfe vor den Häusern des Bürgermeisters und dessen Stellvertreters. "Ich fühle mich nicht in Gefahr, ich habe keine Angst. Aber man weiß ja nicht, was noch kommt", beschreibt der erste Bürgermeister Florian Liening-Ewert (CSU) im BR selbst die Tage nach der Tat.

Wer hinter den Schweinekopf-Botschaften steht, ist weiterhin unklar. Es gebe keine neuen Spuren und auch ein politisches Motiv habe bisher nicht festgestellt werden können, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken gegenüber inFranken.de. Ein eigenes Kommissariat beschäftigt sich mit dem Fall - schon in der Vergangenheit musste es bei Morddrohungen und ähnlichen politisch motivierten Delikten gegenüber Lokalpolitikern ermitteln.

Eine Spur könnte es dennoch geben, wie der BR berichtet. Demnach seien ganze Schweineköpfe weder im Internet noch bei Metzgereien oder Schlachthöfen erhältlich - genau ein solcher war vor dem Haus des Bürgermeisters aber abgelegt. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise zu möglichen Hausschlachtungen in der Gemeinde oder Region.

Insgesamt ist der Polizei ein Fall wie in Hendungen laut dem BR noch nicht untergekommen. Dabei häufen sich laut dem bayerischen Innenministerium die Attacken gegen Kommunalpolitiker. Und auch Florian Liening-Ewert bekommt dies mit, wenn er sich mit seinen Kollegen in anderen deutschen Gemeinden austauscht. Er schaue jetzt zumindest jeden Morgen, ob vor der Haustür alles in Ordnung sei - auch aus Sorge um seine Frau und Kinder.

Ursprungsmeldung: Schweineköpfe vor Wohnhäusern abgelegt: Polizei Schweinfurt ermittelt

Das Polizeipräsidium Unterfranken geht jeglichen Taten, die sich wie hier gegen kommunale Mandatsträger richten, mit Hochdruck nach. Teil des eigenen Schutzkonzepts für kommunale Mandatsträger ist unter anderem die Übernahme der Ermittlungen durch speziell geschulte Beamtinnen und Beamte des polizeilichen Staatsschutzes. Dementsprechend hat die Kripo Schweinfurt die Ermittlungen zu dem Geschehen sowie zu etwaigen Hintergründen der Tat übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen im Ortsbereich gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kripo Schweinfurt in Verbindung zu setzen.