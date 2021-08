Am Samstagnachmittag (21. August 2021) war ein sechsjähriger Junge mit seinem Tretroller in Oberebersbach auf dem Gehweg in der Saalestraße unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt, Kreis Rhön-Grabfeld, am Montag (23. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, lief plötzlich der Hund einer 46-jährigen Frau auf den Jungen zu.

Das Tier biss den Sechsjährigen gleich zweimal und verletzte ihn dadurch leicht. Der Bub lief nach Hause zu seiner Mutter, welche die Polizei verständigte. Die 46-jährige Hundehalterin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

