Hendungen vor 33 Minuten

Zeugen gesucht

Alles auf Video: Paketbote stellt Päckchen zu - und lässt anderes einfach mitgehen

Eine böse Überraschung wartete am Freitagmittag auf eine Frau in Hendungen. Ihre Überwachungskamera zeigte ihr, wie ein Paketzusteller sich an einem ihr zugestellten Paket bediente. Jetzt such die Polizei nach dem Dieb.