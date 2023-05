Am Samstagnachmittag (06. Mai 2023) gegen 15:35 Uhr ist es auf der Staatsstraße 2445 Richtung Bad Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei welcher sich der bislang unbekannte Unfallverursacher "besonders rücksichtslos" verhalten hat, wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale am Sonntag (07. Mai 2023) berichtet.

Zunächst nötigte der Fahrer eines auffälligen silbernen 5er Bmws mit Kennzeichen "NES" einen 43-jährigen Fahrer eines Fords, der ordnungsgemäß einen anderen Pkw überholte, durch extrem dichtes Auffahren. Als der Ford-Fahrer das zu überholende Fahrzeug passiert hatte, wurde er selbst durch den Bmw-Fahrer überholt - jedoch nicht links, sondern rechts.

"Besonders rücksichtsloser" Autofahrer gesucht: Wer kann Angaben machen?

Hierbei zeigte der Fahrer des Bmws zunächst seinen Mittelfinger, wonach er beschleunigte und den Fahrer des Fords nach links in den Gegenverkehr abdrängte, um einen weiteren vorausfahrenden Pkw zu überholen. Aufgrund dessen stieß der Fahrer des Fords mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Audi zusammen.

Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Eine Zeugin wollte den Unfallverursacher noch folgen - dieser entfernte sich jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit in Richtung Bad Neustadt.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung, sowie Nötigung im Straßenverkehr. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich möglicherweise um eine silberne 5er Bmw Limousine, Modellreihe E39 (1995-2001), welche tiefergelegt und mit auffällig breiten Reifen ausgestattet war, handeln.

Zeugenaufruf: Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ermittelt

Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter der Telefonnummer 09771/6060, in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Julian Hochgesang/Unsplash