In Bischofsheim hat es am Dienstagvormittag (15. Februar 2022) in der Mühlgasse einen Brand in einem Wohnanwesen gegeben.

Wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt berichtet, bemerkte ein Mann beim Betreten des Hauses gegen 11.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung.

Rettungshubschrauber bringt Frau in Klinik - Brandursache bislang unklar

In der Küche entdeckte er die Hausbewohnerin, die auf dem Boden lag. Der Mann holte schnell Hilfe herbei. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau aufgrund ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Wie es zum Ausbruch des Brandes kam, ist bislang unklar. Den entstandenen Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

