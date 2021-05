Bad Neustadt vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Nach Wocheneinkauf bei Kaufland: Dieb klaut Ehepaar den vollen Einkaufswagen

In einem Kaufland in Bad Kissingen ist am Freitagmittag ein Einkaufswagen samt Inhalt verschwunden. Zuvor hatte ein Ehepaar den Einkaufwagen am Informationsschalter des Ladens abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.