Am Montagnachmittag (9. August 2021) ist es gegen 15.45 Uhr auf der B2 zwischen der Ausfahrt Rednitzhembach und Penzendorf in Richtung A6 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache krachte ein 57-Jähriger mit seinem Auto in das Heck eines Lkw. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

57-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Wagen unter dem Heck des Lkw eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Bundesstraße 2 war an der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt. Der Straßenverkehr wurde über die Anschlussstelle Rednitzhembach an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren zahlreiche Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rednitzhembach und des Bayerischen Roten Kreuzes.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen.

Ersthelfer verhielten sich vorbildlich

Nach dem Unfall waren auch mehrere Ersthelfer vor Ort, wie die Fotoagentur News5 berichtet. "Die Ersthelfer haben schnell den Notruf abgesetzt. Sie haben versucht dem Fahrer zu helfen, aber es kam jede Hilfe zu spät. Ersthelfer sind immer hilfreich und wichtig bei schweren Unfällen. Da geht es um jede Sekunde. Wichtig ist aber, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen", so Michael Petzold, Pressesprecher Polizei.

Ein Mann, der den Unfall gesehen hat, schildert seine Erlebnisse als Unfallzeuge und Ersthelfer im Gespräch mit News5: "Ich habe sofort angehalten. Ich wusste dass es schlimm ist. Bin schnell aus Auto ausgestiegen und wollte dem Auto-Fahrer helfen, aber jede Hilfe kam zu spät. Der Lastwagen-Fahrer war sofort unter Schock. Das Auto fing an zu brennen und ich habe angefangen es zu löschen."