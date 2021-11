Wetterbedingte Verkehrsunfälle in ganz Franken - zahlreiche Schäden und Verletzte

Folgenschwerer Wintereinbruch: Schnee und Eis halten Autofahrer und Einsatzkräfte auf Trab

halten auf Trab Unfallschwerpunkte in Oberfranken und Mittelfranken - Lage in Unterfranken bislang relativ entspannt

- bislang relativ Schwertransport kommt von Straße ab - Beifahrer schwer verletzt

Regen, Schnee und Glätte führen in vielen Regionen Frankens aktuell zu Verkehrsunfällen. Vor allem aus Ober- und Mittelfranken gab es in den vergangenen 24 Stunden teils erheblich mehr Unfälle als normalerweise. Im Vergleich dazu ist die Situation Unterfranken bislang vergleichsweise entspannt. Dennoch fällt auch hier vielerorts Schnee. Die unterfränkische Polizei weist in einem Facebook-Post Autofahrer explizit auf die winterlichen Straßenverhältnisse hin. inFranken.de gibt einen Überblick über die Schnee- und Glätteunfälle in Franken - der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Oberfranken

In Oberfranken verzeichnen die Einsatzkräfte infolge des Wintereinbruchs einen Anstieg an Unfällen. "Es gibt mehr Verkehrsunfälle als sonst", berichtet eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Dienstag (30. November 2021) inFranken.de.

Allein fünfmal rückten die Beamten der Hofer Autobahnpolizei zu Verkehrsunfällen auf den hochfränkischen Autobahnen aus. "In jedem Fall war eine nicht angepasste Geschwindigkeit an die momentan vorherrschenden winterlichen Straßenverhältnisse unfallursächlich", teilt die Verkehrspolizeiinspektion Hof mit.

Landkreis Hof

Den Anfang machte am Montag (29. November 2021) um 14.10 Uhr ein 45-jähriger Mann aus Freising mit seinem Mercedes. Der Oberbayer verlor auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und kollidierte massiv mit der rechten Leitplanke. Verletzt wurde der Mann nicht, jedoch dürfte sich der Schaden am Auto auf rund 20.000 Euro belaufen, berichtet die Polizei.

Kurz vor 17 Uhr rutschte auf der A72 bei Trogen ein 40-jähriger Fahrer aus der Oberpfalz mit seinem VW gegen die Leitplanke und zog sich einen Totalschaden in Höhe von 7000 Euro durch die Kollision zu. Auch der 40-Jährige blieb demnach unverletzt.

Um 17.38 Uhr ging es einem 64-jährigen Mann aus Polen mit seinem BMW ähnlich. Er war, noch mit Sommerreifen ausgestattet, auf der A9 bei Berg auf der Schnee bedeckten Fahrbahn geschleudert, als er gerade den Sattelzug eines 59-jährigen Brummifahrers aus Baden-Württemberg überholte. Nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanken kam es zur Kollision mit der Zugmaschine des 59-Jährigen. Im BMW des 64-jährigen Unfallfahrers wurde durch die Kollisionen ein Insasse leicht am Kopf verletzt. Die Beamten beziffern den Sachschaden hier auf 8000 Euro.

Einen weiteren Unfall verursachte ein 32-jähriger Mann aus Baden-Württemberg am Dienstag (30. November 2021) um 5.20 Uhr "mit einer Rutschpartie gegen die Leitplanke" auf der A9 bei Münchberg. Hier notierten die Polizisten einen Schaden von 5000 Euro an dem Ford des 32-Jährigen. Die Beamten leiteten gegen die Unglücksfahrer jeweils Verfahren ein.

Auch zwischen Rehau und Faßmannsreuth ist es zu einem Unfall aufgrund des Schneeeinfalls gekommen. Eine Mutter war zusammen mit ihrem Kleinkind im Auto unterwegs, als sie von der schneebedeckten Straße abkam. Der Kommandant der Feuerwehr Rehau berichtete, dass der Wagen der Frau gegen einen Baum prallte und anschließend auf dem Dach landete.

Landkreis Wunsiedel

Auf der A93 bei Schönwald erwartete die Beamten dann um 18.13 Uhr der nächste Einsatz. Auch hier machte ein Fahrer unliebsame Bekanntschaft mit der Leitplanke. Der VW des 27-jährigen Hofers wurde durch die Kollision frontal beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Mittelfranken

Auch in Mittelfranken haben sich seit Montag viele wetterbedingte Verkehrsunfälle ereignet. "Unsere Einsatzzentrale berichtet von einem deutlich erhöhten Unfallaufkommen aufgrund der Witterungsverhältnisse", sagt Janine Mendel, Pressesprecherin am Polizeipräsidium Mittelfranken, inFranken.de. Ein kleinerer Unfallschwerpunkt liegt demnach im westlichen Mittelfranken. Die Unfälle erfolgten in der Regel auch hier infolge von Schnee und Straßenglätte.

Landkreis Ansbach

Zu einem schweren Unfall ist es der Polizeisprecherin zufolge am Dienstagmorgen im Landkreis Ansbach gekommen. Dort kam kurz nach 9 Uhr ein mit drei Insassen besetzter Schwertransport zwischen Gailroth und Schnelldorf allein beteiligt von der Fahrbahn ab. Einer der Beifahrer erlitt nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken schwere Verletzungen.

Unterfranken

In Unterfranken ist die Unfalllage infolge des Wintereinbruchs verhältnismäßig ruhig. "Bislang gibt es keine signifikante Häufung von Verkehrsunfällen in Unterfranken", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Dienstagvormittag inFranken.de. Dessen ungeachtet bittet die unterfränkische Polizei auf ihrer Facebook-Seite die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Straßen.