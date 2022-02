Wernsbach vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

69-Jähriger fährt in Straßengraben: Auto knallt auf den Boden und Mann erleidet starke Prellungen

Wohl aufgrund der regennassen Fahrbahn fuhr ein 69-Jähriger am Freitagabend (25.02.2022) auf der B2 in Höhe Wernsbach in den Straßengraben. Weil der Graben etwa 50 Zentimeter tief war, flog sein Fahrzeug durch die Luft und prallte hart auf dem Boden auf.