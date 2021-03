Seit Freitag (19. März 2021) wurde eine 46-jährige Frau aus Leinburg vermisst.

Update vom 20.03.2021, 15.30 Uhr: Vermisste wieder aufgetaucht

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Samstagnachmittag (20. März 2021) meldet, konnte die 46-jährige Vermisste gefunden werden. Eine Streife traf die Frau wohlbehalten an.

Wo sich die Frau aufgehalten hatte, ist nicht bekannt.

Erstmeldung vom 19.03.2021, 14.15 Uhr: 46-jährige Frau aus Leinburg vermisst

Die 46-Jährige wurde zuletzt am Donnerstagabend (18.03.2021) gegen 21.00 Uhr in ihrer Wohnung in Leinburg gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie medizinische Hilfe benötigt. Die Vermisste ist womöglich mit einem schwarzen Auto unterwegs. Dies teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.