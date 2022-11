Nürnberg: VAG muss Fahrpläne einschränken

"Wir bedauern, dass diese Maßnahmen notwendig sind": Weniger Fahrten bis 10. Dezember 2022

Nahverkehr (Straßenbahn-, U-Bahn und Buslinien) betroffen: Priorität liegt bei Berufs- und Schülerverkehr

Die VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg) versorgt den ÖPNV mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen. Sie ist Mitglied des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). Nun hat die VAG Fahrplanänderungen vorgenommen, die den Nahverkehr einschränken.

Nürnberger Nahverkehr eingeschränkt: Neue Fahrpläne gelten bis einschließlich 10. Dezember 2022

Aufgrund eines "anhaltend sehr hohen Krankenstandes beim Fahrpersonal" seien Fahrplananpassungen in Nürnberg vonnöten, berichtet die VAG. Die Änderungen betreffen die U-Bahn-Linie U1, die Straßenbahnlinie 4 sowie mehrere Buslinien: 34, 36, 55, 67, die Ringbuslinien 35/65 und die Ersatzbuslinie E5. Die neuen Fahrpläne seien bereits am Montag (7. November 2022) in Kraft getreten und gelten demnach bis einschließlich Samstag, 10. Dezember 2022.

Die VAG erklärt weiterhin: "Wir bedauern, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Doch da Planbarkeit und stabiles Angebot für unsere Fahrgäste besonders wichtig sind, mussten die Anpassungen in Abstimmung mit der Stadt Nürnberg als Aufgabenträger vorgenommen werden. Die Priorität lag dabei auf dem Berufs- und Schülerverkehr. In der Hauptverkehrszeit am Morgen sind alle Linien in gewohnt dichtem Takt unterwegs."

Die Fahrplanänderungen des Nürnberger Nahverkehrs seien sowohl über die Webseite der VAG als auch über alle anderen elektronischen Auskunftsmedien einsehbar. Die Aushänge vor Ort würden ausgetauscht.

