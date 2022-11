Mitten im Berufsverkehrs am Montagmorgen (7. November 2022) kippte am Kreuz Nürnberg (Kreis Nürnberger Land) ein Lkw-Anhänger um, der mit Matratzen beladen war. Dies teilte die Polizei Mittelfranken auf Nachfrage mit.

Ein 25-jähriger Kraftfahrer fuhr mit seinem Lkw inklusive Anhänger die A3 in Fahrtrichtung Passau entlang und wollte am Autobahnkreuz Nürnberg auf die A9 in Fahrtrichtung München wechseln. Er befuhr daher die Tangente auf der rechten Fahrstreifen, als er von einem Auto auf dem linken Fahrstreifen überholt wurde. Dies teilte die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Dienstag (8. November 2022) mit. Da er die Befürchtung hatte, das Auto komme seinem Gespann zu nahe, lenkte er nach rechts, wobei der Anhänger mit der Betongleitwand zusammenstieß, die aufgrund einer Baustelle installiert worden war.

Kreuz Nürnberg: Fahrfehler sorgt für Unfall im Baustellenbereich

Der Kraftfahrer verlor die Kontrolle über den Gliederzug, der Anhänger kippte nach links und blockierte beide Fahrspuren, weshalb die Tangente drei Stunden lang bis zur Beendigung der Bergung voll gesperrt bleiben musste. Die FFW Schwaig kam zur Absicherung mit vor Ort. Der Verunfallte blieb glücklicherweise unverletzt und es kam zu keinen Folgeunfällen.

Der Gesamtsachschaden nach dem Unfall beläuft sich auf rund 7000 Euro.