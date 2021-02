Tourismus in Franken im Corona-Jahr 2020: So drastisch ist der Umsatzrückgang

Übernachtungszahlen in Franken um fast die Hälfte eingebrochen

um fast die Hälfte eingebrochen Wirte beklagen Umsatzeinbußen von über 50 Prozent

von über 50 Prozent Finanzielle Entlastungen für die Wirte durch fränkische Städte und Gemeinden

durch fränkische Städte und Gemeinden Nur Campingplatzbetreiber hatten geringe Verluste

Viele Fachkräfte sind in andere Branchen abgewandert

Die Zahl der Übernachtungen und Ankünfte in Franken ist im Corona-Jahr 2020 fast um die Hälfte eingebrochen. Nach Angaben des Tourismusverbands Franken auf einer Pressekonferenz in Nürnberg übernachteten im vergangenen Jahr nur 13,3 Millionen Touristen in fränkischen Unterkünften. 2019 waren es 23 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von knapp 42 Prozent. Die Zahl der Gäste nahm vergangenes Jahr um fast 50 Prozent auf 5,3 Millionen ab. Auch das Bayerische Landesamt für Statistik bestätigt nach vorläufigen Ergebnissen, dass das bayerische Gastgewerbe im Jahr 2020 durch die Folgen der Corona-Pandemie stark gebeutelt war: Der Umsatz des gesamten Gastgewerbes - also Beherbergung um Gastronomie zusammengenommen - sank gegenüber dem Vorjahr fast um 37 Prozent, der Umsatz in der Gastronomie nahm um etwa 33 Prozent ab.

Folge der Corona-Lockdowns: Extreme Umsatzeinbußen in Gastronomie und Gastgewerbe

Ein Blick in die fränkischen Regionen unterstreicht, dass der Umsatz des bayerischen Gastgewerbes in allen Bereichen deutlich unter dem des Vorjahres liegt. Im Gespräch mit inFranken.de bestätigt dies auch Michael Schwägerl aus Würzburg, Geschäftsführer für den Bezirk Unterfranken des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA).

Die Betriebe in seinem Zuständigkeitsbereich, wie beispielsweise Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt, klagten teilweise über Umsatzeinbußen von über 50 Prozent - auch in den Sommermonaten, wo der harte Lockdown bereits beendet war.

Laut Mathias Schuch, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Erlangen, sei das kein Wunder: "Die Gastronomen mussten sich auch in dieser Zeit an viele Regeln halten: So musste der nötige Mindestabstand zwischen den Kunden eingehalten werden, wodurch natürlich nicht mehr so viele Tische besetzt werden konnten. Zudem gab es verkürzte Öffnungszeiten. In Erlangen durften die Betreiber die Gäste nur bis 22 Uhr bewirten."

Große Kulanz bei den städtischen Behörden

Die Städte und Gemeinden haben aber trotz aller Einschränkungen versucht den Gastronomen entgegenzukommen. So gab es beispielsweise in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Bayreuth die Möglichkeit, dass die Außenbereiche der Betriebe wie Terrassen kostenlos vergrößert werden durften.

Normalerweise müssen die Inhaber allein für die Nutzung von städtischen Flächen zahlen, aber auch diese Nutzungsgebühr wurde 2020 ausgesetzt. Ähnliche Konzepte sind in Erlangen und Bayreuth auch für das Jahr 2021 geplant.

Diese Kulanz ist bei den Gastronomen sehr gut angekommen: "Die Behörden haben das ganz klasse gemacht. Das muss man auch mal loben!", sagt Engin Gülyaprak, Kreisvorstand des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes in Bayreuth und Inhaber des Restaurants Engin's Ponte am Canale Grande.

"Das verzögerte Fließen der Hilfen ist Realität!"

Anders sah es bei den November- und Dezemberhilfen aus. Wie bereits vielerorts berichtet, kamen diese viel zu spät an. Bei Gülyaprak kam der letzte Teil der Novemberhilfen erst Mitte Februar, die Dezemberhilfen wurden bisher noch gar nicht ausgezahlt. Gerade die fehlende Liquidität wird dann bei vielen Wirten zum großen Problem. "Ich habe von einigen Kollegen gehört, dass sie ihre Eigentumswohnungen, die sie jahrelang hart erwirtschaftet haben, nun verkaufen mussten, um den Unterhalt der Betriebe finanzieren zu können. Da ist dann ganz schnell die Altersvorsorge, auf die man 40 Jahre lang hingearbeitet hat, weg", sagt Gülyaprak weiter.