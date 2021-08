Einen tragischen Unfall hat es am Donnerstagmorgen (26. August 2021) am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost gegeben, bei dem ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt ist. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Morgen in einer Pressemitteilung berichtet, war der Sattelzug gegen 05.00 Uhr auf der A9 in Richtung München unterwegs. Beim Autobahnkreuz Nürnberg-Ost kam der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kippte um. Der 47-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Derzeit ist die A9 in Richtung München gesperrt und der Verkehr wird über die A6, Nürnberg-Süd auf die A73 und schließlich wieder auf die A9 umgeleitet. Trotzdem kommt es am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost in allen Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des Sattelzuges wird voraussichtlich bis in den späten Vormittag andauern, heißt es seitens der Polizei.