Tierheim Nürnberg: Geschwister-Katzen Coco und Chanel sind wegen Unsauberkeit schwer zu vermitteln

Coco und Chanel sind Problem brach bei neuen Besitzern wieder aus

Chanel hat zusätzlich Spondylosen (Verknöcherungen) in der Lendenwirbelsäule

Tierheim hofft, deutschlandweit "die Nadel im Heuhaufen" zu finden

Schon wieder muss das Tierheim Nürnberg die Britisch-Kurzhaar-Katzen Coco und Chanel zur Vermittlung ausrufen. Denn sie sind nicht vollkommen unproblematisch zu halten. Chanel ist inkontinent.

Tierheim Nürnberg: Unsauberkeit von Katze Chanel kann immer wieder auftreten

Vor ein paar Jahren seien die beiden heute sechsjährigen Katzen ins Tierheim Nürnberg gekommen, erinnert sich Tierpflegerin Tamara Meier. Der ursprüngliche Besitzer sei krank geworden und habe sie deshalb nicht mehr behalten können. Dann konnten sie gute fünf Jahre vermittelt werden, erinnert sie sich. In dieser Zeit sei die Unsauberkeit aufgetreten. Als die Katzen wieder im Tierheim waren, sei mehrere Monate alles in Ordnung gewesen.

"Dann haben wir sie an neue Besitzer vermittelt, mit der Aussage: 'Wir wissen nicht, woran es lag. Wir haben sie so weit untersucht.' Bei den neuen Besitzern hat es nach drei Wochen wieder angefangen." Diese hätten sogar einen Arzt zurate gezogen, um es in den Griff zu bekommen, "aber es war dann doch zu viel", schildert Meier. Seit dem 25. Juli seien die beiden daher wieder zurück im Tierheim.

Beide Katzen hätten Struvitsteine (eine Form der Harnsteine) und bräuchten Spezialfutter. Chanel sei inkontinent und leide zudem an Verknöcherungen in der Lendenwirbelsäule, was Schmerzen verursachen könne. Sie sei eher ängstlich, schreckhaft, brauche Eingewöhnung und eine Bezugsperson. Die beiden "bildhübschen Katzen" lebten derzeit in einer Einzelbox, denn Chanel vertrage sich nur mit Coco, erklärt das Tierheim Nürnberg auf Facebook.

Wer ist der Aufgabe gewachsen, die Katzen "für immer" zu übernehmen?

Coco sei eine verspielte Katze "und sehr verschmust, mag Futter-Fang-Spiele, kann aber auch vor allem beim Tierarzt zickig werden", heißt es auf Facebook weiter. Sie seien Wohnungskatzen und könnten durch ihre gute Beziehung miteinander auch länger alleine gelassen werden. Die Besitzer müssten dann aber damit rechnen, dass sie in der Wohnung von Zeit zu Zeit eine kleine Pfütze vorfinden, schildert die Tierpflegerin gegenüber inFranken.de. Mit Kindern ab 14 Jahren seien sie verträglich.

Die Tierpfleger*innen vom Tierheim Nürnberg wünschen sich, dass die nächste Vermittlung von Dauer ist, wissen aber auch um die Herausforderung: "Ja wir wissen, das ist eine Aufgabe, aber irgendwo da draußen muss dem doch jemand gewachsen sein - und zwar für immer?", schreiben sie an die Öffentlichkeit. Das Tierheim hofft auf deutschlandweite Aufmerksamkeit, "sodass wir die Nadel im Heuhaufen für unsere Coco und Chanel finden."

