Tierheim Nürnberg bittet um Hilfe für seine Hunde

"Ist wichtig": Neue Anschaffung soll Tieren das Leben verschönern

das Nicht alleine stemmbar: Tierschützer auf Unterstützung angewiesen

Das Nürnberger Tierheim beherberge zurzeit um die 60 Hunde und habe nun eine Auslauffläche dazugewonnen. "Um unseren Fellnasen auch mal einen Platz zum Spielen, Rumtoben und Schnüffeln zu bieten, haben wir ein wunderschönes Gelände, direkt am Tierheim", berichtet die Einrichtung. Doch es gebe ein Problem: Es fehlen die finanziellen Mittel, um den Platz sicherzumachen.

Tierheim Nürnberg mit Spenden-Aufruf für neuen Hunde-Zaun: "jeder Euro hilft"

Das neue Gelände erfülle noch nicht die Sicherheitsstandards: "Leider können wir es noch nicht so nutzen, wie wir gerne möchten und vor allem sehr große und spring begeisterte Hunde dürfen dort noch nicht frei laufen", so die Tierschützer. Es fehle ein etwa 40 Meter "stabiler, hoher und sicherer Zaun" aus Doppelstabmatten mit Übersprungschutz. Diese Anschaffung sei nicht billig, jedoch langlebig. Die Auslauffläche solle in Zukunft nicht nur als Spielplatz für die Hunde dienen, sondern auch zur Zusammenführung, zum Kennenlernen und zum Training der Tiere genutzt werden.

Das Tierheim könne die Kosten eines neuen Zaunes aktuell allerdings nicht stemmen, weshalb es eine Spendenaktion gestartet hat: "Um unseren Hunden ein Stück Freiheit zurückzugeben." Unter einem Link könne jeder Geld spenden, der den Bau unterstützen möchte. Bis zum 18. Dezember 2022 lege die Sparkasse Nürnberg sogar noch einmal anteilig Geld obendrauf. 8500 Euro sei das Spendenziel, zum jetzigen Stand (5. Dezember 2022, 17.20 Uhr) fehlen noch etwa 3000 Euro. "Jeder Euro hilft", so die Tierschützer.

Abschließend betont das Tierheim Nürnberg bezüglich des Zaunbaus: "Das alles hilft den Hunden, ihre Zeit bei uns ausgeglichener und entspannter zu verbringen. Das ist wichtig, denn ein ausgeglichener und entspannter Vierbeiner findet auch viel leichter seinen neuen Partner für ein neues Leben außerhalb unseres Heims."

