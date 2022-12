Nürnberg: Granate auf Baustelle entdeckt - Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Granatenfund in Nürnberg: In Nürnberg ist am Montagvormittag (5. Dezember 2022) bei Baggerarbeiten eine Granate zutage gefördert worden. "Es wurde zuerst von einer Fliegerbombe ausgegangen", erklärte Michael Petzold, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfrankens, inFranken.de. Anfänglich sei demnach auch von einem "nicht identifizierbaren Objekt" die Rede gewesen.

Gefunden wurde das Geschoss auf einer Baustelle in der Schweinauer Hauptstraße im Bereich der Holbeinstraße. Die Schweinauer Hauptstraße wurde am Montagvormittag vorübergehend gesperrt.

Nürnberg: Busverkehr nach Granatenfund teils umgeleitet - Straße vorübergehend gesperrt

"Die Buslinie 68 wurde großräumig umgeleitet", teilte eine VAG-Sprecherin inFranken.de mit. "Die U-Bahn war nicht betroffen." Auch auf den Eisenbahnverkehr der Deutschen Bahn hatte der Granatenfund keine Auswirkungen, wie ein Bahn-Sprecher unserer Redaktion berichtete.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurde die Granate vom verständigten Kampfmittelräumdienst gegen 11.15 Uhr in ein Fahrzeug verladen und fortgebracht. Die Sperrung wurde gegen 12.15 Uhr aufgehoben", sagte Polizeisprecher Petzold.

Weil die Granate über keinen Zünder verfügte, war das Geschoss augenscheinlich ungefährlich.