Tierheim Hersbruck: Dreijähriger Bobby wartet auf sein Glück

Dreijähriger wartet auf sein Glück Rüde stammt ursprünglich aus Rumänien - Tierschützer brachten ihn nach Deutschland

ursprünglich - brachten ihn "Ein Hund mit Vergangenheit" - zwei Vermittlungen bisher gescheitert

Nun gibt es eine neue Interessentin: Tierheim-Mitarbeiterin zuversichtlich

Der dreijährige Hund Bobby sitzt derzeit im Tierheim Hersbruck - er ist allerdings auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Etwa 15 Kilogramm wiegt der Rüde, der ursprünglich aus Rumänien kommt. "Er hat auf der Straße gelebt und ist dann mit einer Tierschutzorganisation nach Deutschland gekommen", erzählt Ronja Pfaffenberger, die stellvertretende Leitung des Tierheims. "Er ist sehr anhänglich und verschmust."

Tierheim Hersbruck beherbergt "Hund mit Vergangenheit" - so tickt Bobby

Von Bobby könne man eigentlich nur schwärmen: "An der Leine läuft er prima, zeigt auch keinerlei Aggression bei Fremdhunde-Begegnungen", schreibt das Tierheim Hersbruck auf Facebook über den Vierbeiner. Er könne problemlos ein paar Stunden alleine bleiben - und stubenrein sei er auch. Trotzdem sollten im Haushalt keine Kleinkinder oder anderen Hunde leben: "Denn bei Futter wird er sehr eifersüchtig!"

"Tatsächlich ist Bobby ein Hund mit Vergangenheit. Er möchte keine anderen Hunde bei sich im Haus", erklärt Pfaffenberger. Er sei zumindest in seinen eigenen vier Wänden ein dominanter Rüde: "Das ist an sich aber gar nicht schlimm, wenn man ein paar Grundregeln beachtet. Zum Beispiel sollte man ihn einen Kauknochen einfach in Ruhe essen lassen - sonst würde er warnen." Zur äußersten Not habe er auch schon nach einem anderen Hund geschnappt. "Seine Ressourcen wie Futter oder Spielzeug würde er schon verteidigen."

Außerhalb seines eigenen Reviers - also seines Hauses, seiner Wohnung oder seines Gartens - sei Bobby jedoch problemlos verträglich. "Regeln nimmt er gut an und möchte immer gefallen." Nur das Autofahren müsse noch geübt werden, da ihm dabei noch oft übel werde, heißt es über den dreijährigen Hund.

Happy End für Bobby? Tierheim Hersbruck hat "gute Hoffnung"

Zweimal musste Bobby schon wieder zurückgegeben werden, da in den Haushalten noch andere Hunde lebten. "Er hat sich einfach nicht wohlgefühlt, mit drei anderen Hunden im Haus", erklärt Pfaffenberger. Aktuell gibt es eine Interessentin und Bobby befindet sich in der Vermittlung "und wir haben jetzt gute Hoffnung, dass er nun ein neues zu Hause findet."

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Ebenfalls interessant: Vor Kurzem sprach das Tierheim Hersbruck vom "schlimmsten Fall von Tierhortung in seiner Vereinsgeschichte".