Tierheim Hersbruck benötigt Hilfe : "Enorme Anzahl an Tieren" müsse versorgt werden

: "Enorme Anzahl an Tieren" müsse versorgt werden Steigende Tierarzt- und Unterhaltskosten : "Geben jeden Tag alles"

: "Geben jeden Tag alles" Tierschützer bitten um Weihnachtsgeschenke für die Tiere: "Hoffen, dass das Christkind auch bei uns vorbeifliegt"

Das Tierheim in Hersbruck stößt an seine Grenzen. Eine "enorme Anzahl an Tieren" müsse versorgt werden, doch die Institution lebe "rein von Spenden und Mitgliedsbeiträgen". Im Gespräch mit inFranken.de erläutert die stellvertretende Leiterin Ronja Seidl, wie ernst die Situation wirklich ist.

Drastische Kostensteigerungen machen dem Tierheim Hersbruck zu schaffen: "Müssen über 360 Tiere versorgen"

Die Tierarzt- und Unterhaltskosten steigen ins "Unermessliche", berichtet das Tierheim in Hersbruck. "Wir haben es mit unserem Tierarzt durchgerechnet. Vorher lagen wir bei 100 Euro, jetzt sind es 240 Euro, wenn wir vier Katzen impfen lassen", äußert sich Seidl. Die Tierärztegebührenordnung habe sich geändert. Auch die gestiegenen Strom- und Gaspreise tragen zur kritischen Situation bei.

Die Anzahl an Tieren habe sich ebenfalls drastisch erhöht: "Letztes Jahr waren es noch 285, in diesem Jahr müssen wir über 360 Tiere versorgen. Je mehr Tiere man hat, desto mehr Tierarztkosten hat man auch", erklärt die stellvertretende Leiterin. Dabei handle es sich größtenteils um hinzugekommene Fundtiere, doch Seidl betont auch: "Ich kann mich momentan vor Hundeabgaben kaum retten." Das Tierheim besitze allerdings nur vier Hundeboxen.

"Wir geben jeden Tag alles, um unseren Tieren ein vorübergehendes, angenehmes und schönes Zuhause zu geben, in dem es ihnen an nichts fehlen soll", äußert sich das Tierheim. Um dies auch weiterhin gewährleisten zu können, erinnert die Institution an ihren jährlichen Gabentisch zur Weihnachtszeit.

Tierheim Hersbruck mit Spenden-Aufruf: "Im Auftrag unserer Tiere haben wir einen Wunschzettel geschrieben"

"Im Auftrag unserer Tiere haben wir einen Wunschzettel geschrieben und hoffen, dass das Christkind auch bei uns vorbeifliegt", berichtet das Tierheim. Die Liste enthält folgende Produkte:

Allgemeines für den Tierheimalltag : Küchentücher aus Papier, Spülmaschinensalz, Spülmaschinentaps, Flüssigwaschmittel

Für alle Tiere : Gutscheine Fressnapf, Geldspenden für Tierarzt, Sprit, Reparaturen

Für Katzen : Katzenaufzuchtmilch (Royal Canin), Intelligenzspielzeug, Kitten/ Junior Nassfutter (ohne Zucker und Getreide), Adult Nassfutter (ohne Zucker und Getreide), Katzenbetten und Katzenhöhlen in verschiedenen Größen

Für Hunde : natürliche Knabberartikel (z. B. Ochsenziemer, Pansen, Kaninchenohren mit Fell, Rinderohren mit Fell), robuste Spielbälle, Hundebetten in verschiedenen Größen, Hundemäntel in verschiedenen Größen

Für Vögel, Schildkröten, Nagetiere : Heu und Stroh, Baumäste (z. B. Haselnuss, Apfel), Kolbenhirse, Rote Hirse, Agaporniden-Futter, Großsittich-Futter

Defektes oder verschmutztes Spielzeug und Wäsche, Matratzen, Polster und defekte Kratzbäume könne das Tierheim Hersbruck leider nicht verwenden.

Ab Donnerstag (1. Dezember 2022) sei es montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr möglich, die Weihnachtsgeschenke für die Tiere in einem ausgeschilderten Bereich im Tierheim abzulegen. Wer Interesse hat den Tieren ein Weihnachtspaket zu schicken, ohne dafür vor Ort sein zu müssen, könne es an folgende Adresse senden: Hersbrucker Tierheim /Hopfau 2a/91217 Hersbruck.

