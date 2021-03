Tierheim Hersbruck kann "Augen kaum trauen"

"Nordkurve" sammelte Spendenrekord: Tierheim bedankt sich für "dringend benötigte" Hilfe

Die Mitarbeiter des Tierheims Hersbruck freuen sich über einen unerwarteten Geldregen: Der FCN-Fanclub "Nordkurve" sammelte mehr als 12.000 Euro für die Einrichtung. Eine derart hohe Spende hatte es bislang noch nie gegeben. "Es ist einfach immer noch unfassbar!", halten die Tierschützer auf ihrer Facebook-Seite fest.

Tierheim Hersbruck erhält Rekordspende: "Wahnsinnige Unterstützung"

Die Angestellten des Hersbrucker Tierheims sind schier sprachlos angesichts der großzügigen Finanzspritze, die sie vor wenigen Tagen erhalten haben. "Wir konnten unseren Augen kaum trauen, als wir am Freitag den Spendenscheck überreicht bekommen haben." Der FCN-Fanclub "Nordkurve" hatte für die Einrichtung gesammelt - dabei sind sage und schreibe 12.700 Euro zusammengekommen. "Das ist Spendenrekord für uns", erklärt Tierheimleiterin Martina Höng inFranken.de. "Das ist die höchste Spende, die wir je erhalten haben."

"Für unser kleines Tierheim ist es eine wahnsinnige Unterstützung, die aber auch dringend benötigt wurde", halten die Tierfreunde auf Facebook fest. "Viele von euch mögen jetzt denken, dass wir damit locker ein paar Monate über die Runden kommen. Doch falsch gedacht." Damit das Tierheim weiterhin für die in Not geratenen Tiere da sein könne, müsse einiges in Angriff genommen werden.

"Am wichtigsten ist aktuell die Sanierung unserer Hundequarantäne", erläutert die Tierheimchefin. Dort landen demnach regelmäßig geschmuggelte oder beschlagnahmte Vierbeiner. Allein dafür beliefen sich die zu erwartenden Ausgaben auf rund 5000 Euro. Für ein neues Dach für die Hunde- und Katzenaußenanlagen werden etwa 7000 benötigt. Als weitere Ausgaben nennt das Tierheim Corona-Schnelltests für die Mitarbeiter (circa 1000 Euro), die offenen Tierarztrechnungen der letzten drei Monate (circa 5100 Euro) sowie ein artgerechtes Aquarium für beschlagnahmte Wasserschildkröten (circa 1200 Euro).

12.700 Euro: Tierschützer danken Unterstützern

Die Tierschützer halten gleichwohl fest: "Wir wollen nicht undankbar klingen, aber leider sind die 12.700 Euro auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein." Klagen wollen die Mitarbeiter aber dennoch nicht - "sondern ein Riesen-Dankeschön sagen, an all die anderen Menschen die trotz dieser unschönen Zeit auch weiterhin an uns denken und uns unterstützen."

In einem emotionalen Facebook-Post hat sich das Tierheim Hersbruck indes vor Kurzem an Katzen-Freunde gewendet. "Helden gesucht!", schrieben die Tierschützer.

