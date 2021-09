Am Dienstag (14. September 2021) ist eine 28-jährige Frau gegen 16.15 Uhr auf einem Feldweg in Schnaittach von der Erlenstraße kommend zur Nürnberg Straße. Hier sprang ihr plötzlich aus einem Gebüsch ein Mann in einem Affenkostüm entgegen und fasste sie hierbei kurz am Arm an.

Die Frau erschrak so sehr, dass sie den Verkleideten mit ihrer Handtasche schlug. Der "Affe" fuhr anschließend auf einem blauen Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz am Mittwoch (15. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wird davon ausgegangen, dass die Aktion als schlechter Scherz gedacht war.