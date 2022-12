Besondere Silvesterpartys in Nürnberg

In diesen Clubs könnt ihr ins Jahr 2023 tanzen

könnt ihr ins Jahr tanzen Von schicker Abendgarderobe zu lockerem Kneipenflair: Der Überblick

Die Weihnachtszeit ist vorbei, 2023 steht vor der Tür - und wieder einmal stellt sich die Frage, wie und wo der Jahreswechsel heuer gefeiert werden soll. Wer Silvester noch nichts vorhat und sich gegen einen gemütlichen Abend mit Raclette, Dinner for One und Co. entscheidet, für den bieten die Clubs in Nürnberg eine willkommene Abwechslung: Wir zeigen euch besondere Silvesterpartys, auf denen es sich gut ins neue Jahr tanzen lässt.

Diese Nürnberger Clubs bieten Silvester-Partys zum Jahreswechsel

HinzxKunz

Richtig krachen lassen könnt ihr es dieses Jahr im HinzxKunz am Marientorgraben 13 in Nürnberg. Der fränkische Kneipenclub lädt zur Silvester-Sause mit "guter Musik, entspannten Vibes und jeder Menge guter Stimmung" ein: wer auf zwei Floors zu Elektro House, Techno, Hip Hop, Latin und Drill ins neue Jahr tanzen möchte, ist im HinzxKunz genau richtig. Beginn ist um 22 Uhr.

Nachtkind

Im Nachtkind steigt die Silvesterparty dieses Jahr ab 23 Uhr. An der Bahnhofstraße 11 lässt sich hier ausgelassen in 2023 feiern: Zu Hip-Hop, Latin- und Partysounds könnt ihr in euerer schicken Abendgarderobe den Dancefloor unsicher machen. Neben dem Dresscode "Dress to impress" glänzt der Club mit Willkommensgetränken und besonderer Silvesterdeko. Da es nur Abendkasse gibt, lohnt sich ein frühzeitiger Besuch. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Club Stereo

Der Nürnberger Club Stereo lädt dieses Jahr zum Grand Stereo Clash ein: Die "Indie Silvester"-Feier bietet BritPop, Indie, ElectroRock und mehr auf zwei Floors. Auch hier lohnt sich ein frühes Erscheinen in der Klaragasse 8 - denn es gibt keinen Vorverkauf. Ab 0:15 Uhr steigt hier die etwas andere Party zum Jahreswechsel.

Club Only Nürnberg

Einen unvergesslichen Silvesterabend verspricht dieses Jahr der Club Only in der Edisonstraße 60. Neben Häppchen beim Empfang, Getränkespecials und einer Verlosung für freien Eintritt in 2023 erwartet euch hier Feuerwerk um 0 Uhr und eine Überraschung für jeden reservierten Tisch. Ein Besuch für 15 Euro lohnt sich!

Rakete und Hirsch

Zum Jahresabschluss könnt ihr es heuer gleich in zwei Nachtclubs krachen lassen - in der Rakete und im Hirsch. Hier steigt vom 31. Dezember bis zum 1. Januar ein 24-stündiger Dauerrave. Da die beiden Veranstalter gleich nebeneinander liegen, kann man gleich auf vier Dancefloors zu Star-DJs wie Felix Kröcher, Pappenheimer und Norman Weber in 2023 tanzen. Ab 23 Uhr steigt die Party.

Z-Bau

Auch im Z-Bau wird elektronisch das neue Jahr begrüßt - mit Afterhour bis um 10 Uhr vormittags. Los geht es erst um 1 Uhr - mit Techno, Drum'n' Bass, House, Disco und Trap. An den Turntables stehen auf drei Floors laut dem Kulturzentrum unter anderem Beatbetrieb, Belly Cloud und Dubworxx.

Das Unrat

Die Sektkorken knallen lassen könnt ihr dieses Jahr auch in der Adlerstraße 38 im Nürnberger Club Unrat: Von 22 Uhr bis Open End legt hier DJ Simon Cruz auf und sorgt für ausgelassenes Feiern ins neue Jahr.

Club Fogon

Der mittelfränkische Nachtclub bietet euch eine Silvesternacht nach dem Motto "NYE Latino": Auf zwei Dancefloors könnt ihr hier zu Latino, Reggaeton, Salsa und Bachata abfeiern. Ab 22.30 Uhr steigt die Fete im kubanischen Flair in der Kringenhofstraße 56 - es empfiehlt sich, vorher einen Tisch unter der 0 160 918 982 13 zu reservieren.

Mach 1

Im Mach1 in der Kaiserstraße startet am Samstag ab 22 Uhr "der legendärste Jahresabschluss der Stadt". Auf die Ohren gibt es laut den Betreibern den ganzen Abend Clubsounds von DJ Pyro. Wer sich über das Instagram-Profil des Clubs Tickets im Vorverkauf sichert, erhält einen gratis "Welcome-Longdrink". Tischreservierungen unter: info@mach1-club.de

Won - World of Nightlife

Ein weiterer Tipp für eine wilde Silvesternacht: WON. Der Nürnberger Club, welcher sich in der Regensburger Straße befindet, bietet ausgelassene Partys auf zwei Stages: Du kannst dich entscheiden zwischen Hip Hop und Latin, sowie Afro Beats - bei diesem Club ist also für (fast) jeden etwas dabei. Ab 22 Uhr lädt die Disco zum Feiern und Tanzen ins neue Jahr ein.

Resi Nightlife

Im Resi Nightlife in Nürnberg hast du die Wahl zwischen zwei Floors, auf denen sich sowohl zu Charts, Clubsound und 200er, als auch zu Hip-Hop und RnB abfeiern lässt. Neben einer breiten Musikauswahl erwarten euch eindrucksvolle Silvesterdeko, eine besondere Lichtshow und ein Prosecco zum Empfang. Bis zum 28. Dezember 2022 könnt ihr die Tickets für 10 Euro im Vorverkauf erwerben, ansonsten werden diese auch an der Abendkasse für 15 Euro angeboten.

Desi

Experimenteller Techno und House steht in der Desi in Nürnberg zu Silvester auf dem Programm. Die Besucher und Besucherinnen erwartet unter dem Motto "Wehender Wechsel" ein vielseitiges elektronisches Programm aus regionalen und überregionalen DJs, Liveacts und Visual Performances auf drei Floors. Los geht es um 1 Uhr, Tickets im Vorverkauf gibt es noch für 17,50 Euro und für 20 Euro an der Abendkasse.