Silvester 2021 im Nürnberger Land: Größere Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen verboten

Größere auf öffentlichen Diese Orte in Altdorf, Lauf und Schwarzenbruck sind betroffen

sind betroffen Grundlage ist die 15. Infektionsschutzverordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege

Ansammlungsverbot soll Corona-Infektionen verhindern

Bayernweit dürfen sich an Silvester 2021 nicht mehr als zehn Personen "auf publikumsträchtigen Plätzen und ihrem weiteren Umfeld" versammeln. Das gab das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege am 23. Dezember 2021 bekannt. Das Landratsamt Nürnberger Land informiert nun über die betroffenen Plätze in Altdorf, Lauf und der Gemeinde Schwarzenbruck.

Ansammlungsverbot an Silvester im Nürnberger Land: Was für Altdorf, Lauf und Schwarzenbruck gilt

Sobald mehr als zehn Personen auf folgenden Plätzen zusammenkommen, müssen diese sich laut Corona-Verordnung unverzüglich verstreuen.

Stadt Altdorf

Marktplatz im Zentrum der Stadt (Oberer Markt, einschließlich Oberes Tor und Unterer Markt, einschließlich Unteres Tor)

Rosenau Park zwischen Friedhof Schießhausstraße, Neumarkter Straße und Flurergasse

Stadt Lauf

Oberer Markt, einschließlich Hersbrucker Tor

Schloßplatz und dazugehöriger Park

Gemeinde Schwarzenbruck

Plärrer zwischen Hauptstraße, Johann-Degelmann-Straße und Dürrenhembacher Straße

Infektionsschutzregelungen werden an Silvester oft missachtet

Das Landratsamt Nürnberger Land erklärt die Auswahl der Plätze damit, dass hier an Silvester in der Regel zahlreiche Menschen zusammenträfen, um gemeinsam zu feiern. Der Mindestabstand von 1,5 Metern werde dabei nicht durchgehend eingehalten. Gerade rund um die Marktplätze in Altdorf und Lauf gäbe es noch dazu viele gastronomische Angebote.

Auch die Erfahrungen der Polizei aus den vergangenen Wochen und Jahreswechseln seien in die Auswahl miteinbezogen worden. Immer wieder seien "Missachtungen bestehender Infektionsschutzregeln wie beispielsweise des Abstandsgebots und der Kontaktbeschränkung oder des Feierverbots festgestellt" worden, so das Landratsamt.

Dies gefährde die Eindämmung der Corona-Pandemie, weshalb die Maßnahmen in Altdorf, Lauf und Schwarzenbruck zu Silvester nötig seien.

