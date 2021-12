Nürnberg: Besondere Corona-Regeln zu Silvester 2021

Silvester 2021 gelten in Nürnberg wegen der instabilen Corona-Lage besondere Regeln. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. So gilt auf bestimmten Plätzen ein Böllerverbot, Alkoholkonsum und öffentliche Ansammlungen sind in mehreren Gebieten ebenfalls nicht erlaubt. Strenge Vorschriften gibt es auch für private Feiern, während in der Gastronomie für den Jahreswechsel leicht gelockert wird. inFranken.de gibt euch den Überblick über alle gültigen Regeln.

Silvester 2021 in Nürnberg: Regeln für private Feiern - Ansammlungsverbot in Innenstadt

Nach der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dürfen sich nur maximal zehn Personen in privaten Räumen auf privaten Grundstücken und im öffentlichen Raum gemeinsam aufhalten, wie die Stadt Nürnberg informiert. Dies gelte auch für geimpfte, genese oder negativ getestete Personen.

Wenn bei einer Feier mindestens eine Person nicht geimpft ist, dürften nur Angehörige eines Haushalts mit zwei Personen aus einem weiteren Hausstand zusammenkommen, so die Stadtverwaltung. Kinder unter 14 Jahren seien von der Beschränkung ausgenommen. Verstöße könnten mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro geahndet werden.

In der Innenstadt sind laut Stadt von Freitag, 31. Dezember 2021, 15 Uhr, bis Samstag, 1. Januar 2022, 9 Uhr, im Bereich der Nürnberger Fußgängerzonen und angrenzender Straßen Ansammlungen von mehr als zehn Personen verboten. In diesem Bereich sei außerdem der Konsum von alkoholischen Getränke verboten. Ausgenommen hiervon seien festgesetzte und ausgewiesene gastronomische Außenflächen.

Gaststätten in Nürnberg haben an Silvester besondere Öffnungszeiten - das gilt für Feuerwerk

Für Gaststätten gelte keine zahlenmäßige Beschränkung der Gästezahl. Die Betreiber seien aber angehalten, "dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen eingehalten werden kann". Gaststätten dürften in der Silvesternacht innen bis 5 Uhr früh geöffnet bleiben, im Außenbereich gelte nach der städtischen Sperrzeitverordnung eine Sperrzeit um 23 Uhr.

Im Außenbereich von Gaststätten dürften sich Gäste nur aufhalten, wenn für die Fläche eine gültige Sondernutzungserlaubnis bestehe und die Fläche erkennbar ausgewiesen sei. Innen und außen gelte eine 2G-Zutrittsbeschränkung, schreibt die Stadt. Musik dürfe in Gaststätten "nur gedämpft als Hintergrundmusik abgespielt werden, Tanzen ist untersagt". Geschlossen bleiben müssten "reine Schankwirtschaften, Clubs und Diskotheken".

Feuerwerkskörper dürfen auch dieses Jahr nicht verkauft werden. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, die nicht das Zulassungszeichen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM-Kennzeichnung) haben, ist verboten, heißt es. Trotz des Verkaufsverbots vorhandene zugelassene Feuerwerkskörper dürften nur unter Einhaltung des Ansammlungsverbots abgebrannt werden. Nicht abgebrannt werden dürften Feuerwerkskörper "in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Fachwerkhäusern und Kirchen, rund um die Burg und im Bereich zwischen Lorenzkirche und Sebalder Platz". Für diesen Bereich habe die Stadt Nürnberg eine Feuerwerksverbotszone erlassen, Verstöße gegen die Feuerwerksverbote könnten mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

