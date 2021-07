Am Donnerstagvormittag (08. Juli 2021) hat es gegen 08.45 Uhr einen schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Altdorf-Leinburg und Alfeld in Fahrtrichtung Amberg gegeben. Nach ersten Informationen von NEWS5 kollidierte ein Auto kurz vor einem Parkplatz mit der Mittelleitplanke.

Zur Unfallaufnahme waren Beamte der Verkehrspolizei Feucht zur Unfallstelle gefahren und hatten ihren Streifenwagen auf dem Rastplatz unmittelbar daneben geparkt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines weiteren, heranfahrenden Wagens die Kontrolle über diesen, schleuderte über die Fahrbahn und einen Grünstreifen und prallte mit großer Wucht gegen den stehenden Streifenwagen.

Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Streifenwagen: A6 komplett gesperrt

Die beiden Beamten, die noch darin saßen, wurden dabei schwer verletzt, heißt es auf Nachfrage von inFranken.de vom Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Der Beifahrer wurde dabei im Streifenwagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Ein Ersthelfer, Ottmar Einwich, erzählt gegenüber NEWS5, dass er mit seinem Lkw auf der Autobahn unterwegs war, den Unfall sah und sofort angehalten hatte. Weitere Ersthelfer erklärten, dass er mit seinem Lkw die Unfallstelle absichern solle, bis die Einsatzkräfte eintreffen. "Das hab ich dann auch gleich gemacht", so Einwich. "Ich war vierzig Jahre bei der Feuerwehr - da fällt es nicht schwer, gleich zu helfen." Er sei darüber verärgert, dass so viele Menschen einfach am Unfall vorbeifahren und nicht helfen. "Aber das ist ja heute quasi gang und gäbe", fügt er an.

Der Fahrer des Wagens, der die Kontrolle verloren hatte, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pressesprecher erkärt inFranken.de gegenüber, dass auch ein Rettungshubschrauber vor Ort war und alle Verletzten in umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden. Zahlreiche Einsatzkräfte befinden sich laut NEWS5 derzeit (10.45 Uhr) noch vor Ort. Die A6 ist komplett gesperrt.

Nach Angaben der Polizei heißt es, dass die A6 noch etwa bis 12.00 Uhr gesperrt bleiben wird.