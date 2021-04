Am Donnerstag (1. April 2021) ist ein 21 Jahre alter Mann beim Posieren für ein Selfie rund neun Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr bei Schwarzenbruck im Nürnberger Land.

Der 21-Jährige lehnte sich an eine Holzabgrenzung entlang des oberen südlichen Wanderwegs in der Schwarzachklamm, als der marode Holzbalken mittig entzwei brach. In der Folge stürzte der junge Mann rücklings den dahinter befindlichen Abhang hinunter.

Ausflug endet für 21-Jährigen im Krankenhaus

Zur Bergung des Mannes waren Notarzt, Bergwacht und Feuerwehr vor Ort. Zur Abklärung der Verletzungen wurde der 21-Jährige schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Notarzt diagnostizierte glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen.

Hinsichtlich der morschen Begrenzung werden aufgrund einer möglichen fahrlässigen strafbaren Handlung weitere Ermittlungen geführt, wie die Polizei abschließend mitteilt.