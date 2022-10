Weihnachtshaus in Schwaig : Lichter bleiben trotz Energiekrise auch in diesem Jahr an

Beleuchtete Rentiere, Weihnachtsmänner, Lichterketten: So aufwendig ist die Dekoration des Weihnachtshauses

Deshalb hält Familie Schott an ihrem Weihnachtshaus fest

Familie Schott aus Schwaig bei Nürnberg beleuchte ihr Haus seit 14 Jahren in der Weihnachtszeit - und das in sehr großem Ausmaß. Von Rentieren über Lichterketten, einem Weihnachtsmann in seinem Schlitten, einem Weihnachtsbaum und weiterem Schmuck ist alles dabei. Das werde sich auch in diesem Jahr - trotz Energiekrise - nicht ändern, erklärt Oliver Schott im Gespräch mit inFranken.de.

Weihnachtshaus in Schwaig: Familie Schott lässt Beleuchtung nicht ausfallen

"Insgesamt besteht der ganze Weihnachtsschmuck wahrscheinlich aus etwa 25.000 bis 30.000 LEDs", so Schott. Alleine der Weihnachtsbaum vor dem Haus in Schwaig enthalte etwa 3.000 LEDs. Auch in diesem Jahr soll das Haus der Familie Schott trotz steigender Energiepreise wieder in den buntesten Farben erleuchten - allerdings gebe es ein paar Änderungen, so der Gospelsänger.

In den letzten Jahren baute die Familie die Beleuchtung bereits am 11. November auf und hing sie erst wieder am 6. Januar ab. Oliver Schott verrät: "In diesem Jahr müssen wir dem Ganzen ein kleines Zugeständnis machen." Das Weihnachtshaus solle erst ab dem 27. November - also ab dem ersten Advent - beleuchtet werden, bereits am 26. Dezember werde die Dekoration wieder abgebaut.

Auf die Frage, weshalb die Familie auch in diesem Jahr in Anbetracht der Energiekrise nicht von ihrem Dekorationsvorhaben abweicht, erklärt Oliver Schott: "Ich bin riesengroßer Weihnachtsfan. Zudem bin ich hauptberuflich Profi-Musiker, also Gospelsänger, und leben von meiner Weihnachtstournee - so bringe ich mich in Weihnachtsstimmung."

Wie viel kostet die weihnachtliche Beleuchtung?

Wie viel ihn die Beleuchtung seines Weihnachtshauses in den letzten Jahren gekostet hat, kann der Gospelsänger aus Schwaig nur schwer schätzen: "Ich habe das nie nachgeschaut, ich sage immer 100 Euro."

Da es sich bei den verwendeten Lichtern um LEDs handele, seien die Kosten bislang nicht so extrem gewesen. Auch in diesem Jahr sollte es sich trotz Energiekrise die Waage halten, so Oliver Schott: "Denn wir beleuchten drei Wochen kürzer als sonst und schalten die Beleuchtung auch pro Tag eineinhalb Stunden früher ab."