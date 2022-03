Schwabach vor 1 Stunde

Volkshochschule

"Hat auch der Westen den Konflikt geschürt?": Vortrag über Ukraine-Krieg in der VHS

In Schwabach findet am 24. März in der Volkshochschule ein Vortrag über den Ukraine-Krieg statt. Im Vortrag soll unter anderem die Rolle des Westens in der Konfliktentstehung kritisch beleuchtet werden.