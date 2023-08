Schwabach: Nach schwerem Wasserrohrbruch - erste Straßenbauarbeiten beginnen

Wie die Stadtwerke Schwabach GmbH in einer Pressmeldung berichtet, laufen nach dem Wasserrohrbruch in der Nördlichen Ringstraße Ende Juli nun die ersten großen Bauarbeiten mit Bagger & Co. an.

Bei dem Wasserrohrbruch sind in kurzer Zeit mit hohem Druck ca. 1,5 Millionen Liter Wasser hauptsächlich unterirdisch abgelaufen und haben die Straße nahezu komplett unterspült. Bislang waren bereits Gutachter und Geologen zur Erstellung eines ersten Schadensbildes vor Ort im Einsatz, konnten aber zunächst nur die Straßenoberfläche befunden. Deshalb wird als nächster Schritt nun die Asphaltschicht komplett abgetragen.

„Aktuell laufen bereits die vorbereitenden Arbeiten der ausführenden Baufirma wie z. B. die Baustelleneinrichtung. Bagger und weitere Baugeräte sind schon vor Ort. In der nächsten Woche (ab 28. August) sollen die Arbeiten für den großflächigen Asphaltabtrag beginnen“, erklärt Stadtwerke-Technik-Leiter Thomas Hiller.

Vorarbeiten für aufwändige Straßenwiederherstellung

Nach dem Asphaltabtrag werden die Beschädigungen des Straßenunterbaus genauer befundet, sodass im Anschluss ein Zeitplan zur Instandsetzung der Straße aufgestellt werden kann. Im Zuge des Straßenbaus werden die Wasserleitung und die Niederdruck-Gasleitung ausgewechselt sowie Leerrohre für zukünftigen Stromnetzausbau mitverlegt.

Die Nördliche Ringstraße bleibt nach der Einmündung Galgengartenstraße im Norden bis vor die Einmündung Limbacher Straße bzw. Neutorstraße im Süden bis auf weiteres gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.