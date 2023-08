Schwabach: Graffiti "Save the Planet" - Jugendliche verschönern neue Gasdruckregelstation

Wie die Stadtwerke Schwabach GmbH erklärt, sind Trafostationen wie auch Gasdruckregelstationen normalerweise schlicht und in neutralen Farbtönen gehalten. Für die neue Gasdruckregelstation direkt am Schwabacher Stadtpark haben sich die Stadtwerke aber eine bunte Gestaltung gewünscht, die sich optisch gut in die grüne Umgebung des Parks einfügt. Gemeinsam mit Jugendlichen und den Streetworkern vom Stadtjugendring wurde die Station nun mit Spraydosen im Graffiti-Stil unter dem Motto „Natur“ besprüht.

Die Idee zur Graffitigestaltung nach dem Neubau der Station hatten die Fachkräfte der Gas- und Wärmeabteilung der Stadtwerke. Mit dem Stadtjugendring Schwabach wurde schnell ein Partner gefunden, der sich gemeinsam mit Jugendlichen und den zwei professionellen Graffiti-Künstlern Philipp Hennecke und Vincent Gramss an die Umsetzung machte.

Pflanzen, Blumen, Insekten im Großformat

Das übergeordnete Thema „Natur“ war die einzige Vorgabe der Stadtwerke, die die Kosten für das Konzept und das Material finanzierten. Herausgekommen ist am Ende ein bunter Mix aus verschiedenen Pflanzen, Blumen und Insekten. Aber auch Erneuerbare Energien wie die Windkraft und einige Schriftzüge sind auf der Station verewigt. Zur Walpersdorfer Straße hin kann man nun „Save the Planet“ lesen und auf der Rückseite der Station, vom Stadtpark aus gesehen, steht „We’ve only 1 World“.

Nachdem kürzlich auch die Pflasterarbeiten abgeschlossen und die Grünanlagen rund um die Station fertig gestaltet wurden, trafen sich alle Beteiligten nochmals zur offiziellen Übergabe.

„Das Projekt hat super funktioniert, die Gasdruckregelstation ist ein richtiger Hingucker geworden. Wir haben jetzt schon eine weitere Station für eine ähnliche Neu-Gestaltung durch die kreativen Künstler im Auge“, kündigt Jörn Thimm, Leiter der Stadtwerke-Abteilung Betrieb & Instandhaltung Gas/Wasser/Wärme an.

„Wir bedanken uns bei den Stadtwerken für die seltene, legale Möglichkeit, eine solche Station zu besprühen und gemeinsam mit unseren Jugendlichen das Projekt dort umsetzen zu dürfen!“, so die Vorsitzende des Stadtjugendrings Schwabach, Magdalena Reiß.