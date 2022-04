Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Montagmorgen (25. April 2022) in Mittelfranken ereignet: Ein Radfahrer stürzte in Schwabach und verletzte sich dabei so schwer, dass er später an seinen Verletzungen verstarb.

Der 50-Jährige war zwischen 6.15 und 6.30 Uhr auf dem abgesetzten Radweg unterwegs, der parallel zur Rother Straße und etwa hundert Meter vor der Einmündung der Straße "Am Vogelherd" verläuft, wie die Polizeiinspektion Schwabach am Dienstagmorgen (26. April) mitteilte.

50-Jähriger stürzt in Schwabach mit Rad und verstirbt später

Der Radfahrer fuhr mit seinem silbergrauen Rad den Weg in Richtung des Stadtteils Vogelherd und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Wenig später wurde er von einem Arbeitskollegen auf dem Bauch liegend gefunden. Der genaue Unfallhergang sei allerdings nicht bekannt, so die Polizei.

Im weiteren Verlauf fuhren die beiden Männer mit ihren Fahrrädern zu ihrer Arbeitsstelle, wo sich im Laufe des Vormittags der Gesundheitszustand des 50-Jährigen so stark verschlechterte, dass er bewusstlos wurde und trotz der eingeleiteten Reanimation verstarb. Ein Zusammenhang mit dem Sturz am Morgen scheint offensichtlich zu bestehen, lautet die Einschätzung der Polizei.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwabach unter der Telefonnummer 09122/927-0 in Verbindung zu setzen.

