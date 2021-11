Einen Weihnachtsmarkt wie in den Jahren vor 2020 wird es auch heuer auf dem Schwabacher Königsplatz nicht geben. Aber ohne weihnachtliche Stimmung sollen Marktplatz und Innenstadt in der Adventszeit auch nicht sein. „Unter dem Motto ‚Weihnachtliche Stimmung - aber sicher‘ laden wir Schwabacherinnen, Schwabacher und Auswärtige im Winter zum Schwabacher Advent und zur Eiszeit in die Innenstadt ein“, sagt Oberbürgermeister Peter Reiß. „Das städtische Gewerbeamt hat dankenswerterweise alles in Wege geleitet, damit auch Schwabacher Vereine und bewährte Budenbetreiber in der Weihnachtszeit ein entzerrtes Angebot schaffen können“, so Oberbürgermeister Peter Reiß.

Im Rahmen der „Schwabacher Eiszeit“ lockt ab Donnerstag, 9. Dezember, die Eislaufbahn, die im Jahr 2018 angekauft und bereits zweimal auf dem Königsplatz aufgebaut wurde, wieder die Kufen-Fans auf die Kunststofffläche. Bis zum 9. Januar bleibt sie stehen. Interessierte werden wieder Schlittschuhe vor Ort ausleihen können.

Zum „Schwabacher Advent“ wird ein kleines Winterdorf mit Imbissangeboten aufgebaut. Zwischen 20 und 25 Holzbuden werden auf dem Martin-Luther-Platz und teilweise auch entlang der Königsstraße aufgebaut. Das sind etwa halb so viele wie gewohnt. Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht ist überzeugt: „Mit der ‚Eiszeit‘ und dem ‚Advent“ schaffen wir ein ebenso festliches wie sicheres Angebot für Familien und Menschen aller Altersgruppen. Darauf können wir uns alle freuen.“

Der Schwabacher Advent mit dem Winterdorf ist vom 9. bis zum 12. Dezember sowie vom 16. bis zum 19. Dezember geöffnet. Engelbrecht ergänzt: „Bis zum Start beobachten wir die Situation in der Pandemie genau, um – falls notwendig – das Angebot noch anpassen zu können.“ Öffnungszeiten und weitere Infos finden sich ab Ende November auf www.schwabach.de.