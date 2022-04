Wiedereröffnung bei Netto: Am Dienstag (5. April 2022) feierte der Netto Marken-Discount in Schnaittach seine Wiedereröffnung. Dort gebe es nun, so wirbt Netto in einer Mitteilung, "die größte Auswahl aller Lebensmitteldiscounter". Auf rund 840 Quadratmetern fänden Kund*innen in der Festungsstraße 4 über 5000 Produkte. Bei über 400 davon handele es sich um "ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst".

Auch ein "Bake-Off-Regal" finde sich in der neuen Filiale. Dort würden täglich frische Backwaren angeboten. Zudem befinde sich die Stadtbäckerei Schaller in dem Gebäude. Es gebe einen großen Mehrwegbereich, an der Bedientheke setze man ebenfalls auf Mehrwegboxen für einen "nachhaltigeren Transport von Fleisch- und Wurstartikeln".

Netto in Schnaittach: "Nachhaltigkeit wird großgeschrieben"

In der neuen Filiale sei kontaktloses Bezahlen möglich. Nicht nur EC- und Kreditkarten nehme der Discounter an, man könne außerdem via NFC (Near Field Communication) oder mobil mit dem Smartphone per PayPal, Apple Pay und Google Pay bezahlen.

Viele Produkte des Lebensmitteldiscounters trügen das Logo der Naturschutzorganisation WWF: den Panda. "An ihm erkennen Kund*innen die nachhaltigeren Alternativen im Regal", erklärt Netto.

Zudem wird kurzfristig zur Unterstützung der Spendenaktion "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." aufgerufen, die betroffene Kinder und deren Familien in den ukrainischen Konfliktgebieten helfen will. Zusätzlich unterstütze man die betroffenen Menschen mit Lebensmittelspenden, heißt es von Netto.