Russel Crowe stattet Nürnberg einen Überraschungsbesuch ab - "wo bin ich gerade?"

Filmstar Russel Crowe besuchte überraschend Nürnberg vor wenigen Tagen. Auf Twitter ließ er seine Community rätseln, an welchem Ort er sich in der Stadt befand.

Sein Besuch in der Frankenmetropole ist Teil einer Deutschland-Reise, die er in den sozialen Medien ausgiebig dokumentierte.

Filmstar Russel Crowe besucht Nürnberger Justizpalast

Ein Schnappschuss auf Twitter verriet seinen Aufenthaltsort: Russel Crowe war am Sonntag (6. August 2023) im Justizpalast Nürnberg zu Gast - genauer gesagt im Saal 600, in dem die Prozesse gegen Kriegsverbrecher des Naziregimes stattfanden. Sein Besuch hatte vermutlich auch berufliche Gründe.

Gegenüber dem Hollywood-Reporter verriet Crowe: "Das nächste Projekt, das ich drehe, ist 'Nuremberg'." In diesem Film spiele er Hermann Göring, einen der mächtigsten Männer in Adolf Hitlers NSDAP. Bei den Nürnberger Prozessen 1946 wurde er wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderer Verbrechen zum Tod durch den Strang verurteilt. Er starb durch Selbstmord, bevor das Urteil vollstreckt werden konnte.

Crowe besuchte neben Nürnberg weitere Städte in Deutschland, am Montag (7. August 2023) machte er sich wieder auf den Heimweg. In den sozialen Medien zog er ein Fazit seines Deutschlandbesuchs: Er habe vor allem die Autobahnen, viel Lächeln, viele Englisch-sprechende Menschen und das Landleben zwischen den Städten gemocht.