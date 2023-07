Röthenbach: Geschwister-Scholl-Gymnasium verteilt Zeugnisse - fast ein Viertel hat Einser-Abitur

Röthenbach: Geschwister-Scholl-Gymnasium übergibt Zeugnisse

14 von 58 Schülern schaffen Einser-Abitur - zwei schließen mit 1,0 ab

- zwei schließen mit 1,0 ab "In den meisten Jahrgängen": Schulleiter äußert sich und zieht ein Fazit

Am Freitag (30. Juni 2023) war es so weit: Die 58 Abiturientinnen und Abiturienten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Röthenbach erhielten ihre Zeugnisse. 14 von ihnen schafften sogar ein Einser-Abitur, zwei schlossen ihre Hochschulreife mit 1,0 ab.

Geschwister-Scholl-Gymnasium in Röthenbach mit guten Abi-Neuigkeiten - zwei Schüler mit 1,0

In der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse entgegen. Fast ein Viertel der Abiturientinnen und Abiturienten durfte sich dabei über eine Eins vor dem Komma freuen. Franziska Brandsch und Moritz Gößl beeindruckten sogar mit einer 1,0. Die Spitzennote komme nicht häufig vor, erklärt Schulleiter Clemens Berthold im Gespräch mit inFranken.de: "In den meisten Jahrgängen gibt es mal einen, der das schafft."

Der Gesamtdurchschnitt des Abschlussjahrgangs des Röthenbacher Gymnasiums liege bei 2,46. Rund 35.000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr in Bayern ihr Abitur abgeschlossen, heißt es vonseiten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Der bayerische Abiturschnitt betrage 2,24. Die Röthenbacher Schule liege demnach leicht unter diesem Schnitt. Eine Abweichung von "zwei Zehnteln rauf oder runter" sei jedoch normal, betont Berthold.

Im Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 bestanden 41.392 Schülerinnen und Schüler in Bayern ihre Abitur-Prüfungen. Dies ist aus einer Statistik des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zu erkennen. 11.996 schafften ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma. Dies entsprach etwas mehr als einem Viertel. Das Notenmittel lag bei 2,32. Während der Corona-Pandemie fielen die Notendurchschnitte aufgrund von Vergünstigungen etwas besser aus, doch Berthold betont, dass es auch in diesem Jahr am Röthenbacher Gymnasium eine 30-minütige Zeitverlängerung für die schriftlichen Fächer wie Mathematik und Deutsch gegeben habe. Weitere Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.