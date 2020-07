Die Corona-Krise stellt die deutschen Schulen vor eine große Herausforderung: Schulschließungen, Online-Unterricht und Hau-Ruck-Digitalisierung. Bettina Rütz, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Nürnberg-Fürth der LEV (Landes-Eltern-Vereinigung) der Gymnasien in Bayern, hat nun einen offenen Brief an das Kultusministerium verfasst, in dem sie Probleme, Anliegen und Forderungen an die bayerische Bildungspolitik darlegt - auch in Hinblick auf eine mögliche zweite Infektionswelle.

"Wir haben diesen Brief in elterlicher Verzweiflung geschrieben", erklärt Rütz im Gespräch mit inFranken.de. "Wir wollen das Statement, das wir viele Wochen lang diskutiert und ausgearbeitet haben, öffentlich machen." In dem offenen Brief wendet sie sich direkt an den Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). "Wir brauchen einen möglichst vollumfänglichen Plan für den Herbst, wie es an den Schulen weitergehen soll."

"Das Ministerium muss sich darauf vorbereiten, Alternativen zu finden"

"Es gibt eine ganze Menge Eltern, die berufstätig sind - oft auch doppelt berufstätig - und für die war die Zeit ganz, ganz schwer. Vom Staat bezahlte Lehrer Arbeit wurde in dieser Zeit nicht geleistet und in dieser Zeit nicht ersetzt. Das empfinden wir als Ungerechtigkeit", sagt Rütz.

Deshalb sei es umso wichtiger, einen Plan für den Herbst dabei herauszuziehen. "Wir gehen davon aus, dass es zu erneuten Einschränkungen des Unterrichts kommen wird. Das Ministerium muss sich darauf vorbereiten, Alternativen zu finden." Konkret fordert die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Nürnberg-Fürth "die umfassende Digitalisierung der bayerischen Schulen".

"Grundsätzlich muss es so sein, dass Schüler und Lehrer genau wie Arbeitnehmer in einer Firma mit Endgeräten ausgestattet werden." Familien, die finanziell weniger gut aufgestellt sind, müssten unterstützt werden, meint Rütz. Es müsse eine digitale Infrastruktur geschaffen werden, die vernünftig und professionell administriert wird.

Während Corona-Pandemie: "Eine Menge Schüler abgehängt"

Außerdem sei eine Menge Schüler in Zeiten der Corona-Pandemie abgehängt worden. "Uns ist es wichtig, dass die verpassten Inhalte suffizient nachgeholt werden. Dass ab Herbst Förderangebote an den Schulen existieren. Eine Art Einstufungstest, damit wir sehen - Wo stehen die Schüler? - und Inhalte dann individuell nachgeholt werden.