Zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es in jeweils zwei Freibädern im Nürnberger Land am Samstag (18.06.2022). In einem Fall mussten Beteiligte sogar in Krankenhaus. Das berichtet die Laufer Polizei.

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem Kind sowie einem weiteren Jugendlichen eskalierte im Freibad in Lauf an der Pegnitz. Die beiden Jugendlichen schlugen auf ihre Kontrahenten ein. Das Kind und der andere Jugendliche wurden dabei leicht verletzt und hatten unter anderem Nasenbluten. Der Bademeister konnte die Streitparteien trennen. Durch Polizeibeamte erhielten alle vier Platzverweise.

Schlägerei im Freibad Röthenbach mit mehreren Beteiligten

Am selben Tag kam es außerdem zu einer Schlägerei in Freibad von Röthenbach. Hier eskalierten ebenfalls eine zunächst verbale Streiterei. Eine 23-Jährige schlug einer 28-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin mischte sich der 30-jährige Lebensgefährte der Geschlagenen ein und verpasste der Angreiferin eine Kopfnuss. Sie trug eine geplatzte Lippe davon.

Die 23-Jährige ließ sich diese Attacke nicht gefallen und schlug nun ihrerseits den 30-Jährigen unter das Auge. Zusätzlich mischte sich auch noch der 24-jährige Bruder der 23-Jährigen ein und schlug und schubste den 30-Jährigen, der sich Kratzer im Gesicht zuzog. Der 30-Jährige ging in die Gegenoffensive: stieß seine Angreifer zu Boden und schlug seinen männlichen Kontrahenten mit der Faust in Gesicht.

Die Bademeisterin, die die Situation schlichten wollte, ist ebenfalls leicht verletzt worden, als sie von dem 30-Jährigen umgeschubst wurde und Schürfwunden erlitt. Zwei Beteiligte mussten im Krankenhaus behandelt werden.

